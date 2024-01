Projeto de Concessão do Transporte Coletivo de Três Lagoas é apresentado em audiência pública

Na quarta-feira (17), a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realizou uma audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores para discutir a Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade.

Durante a audiência, o vereador e presidente da Câmara Municipal Legislativa, Cassiano Maia, destacou a importância do projeto, fruto da iniciativa do Prefeito Angelo Guerreiro. Compreendendo a necessidade de aprimorar o transporte coletivo na cidade, o prefeito demandou um estudo aprofundado e a busca por alternativas para melhorar o serviço, com ênfase na segurança e conforto dos usuários.

O Diretor no Departamento de Trânsito de Três Lagoas, Flávio Thomé, por sua vez, ressaltou que a maioria das cidades no país adota o modelo de concessão para o transporte coletivo. “O serviço atual em Três Lagoas é realizado por uma empresa privada, porém, pauta-se por um contrato de autorização de caráter emergencial, o que dificulta os investimentos necessários em modernização da frota e eficiência do transporte.”

A realização da audiência pública visa proporcionar maior transparência ao projeto de concessão, permitindo a participação democrática na sua estruturação. Além disso, todas as contribuições recebidas durante a sessão e as recebidas via formulário no site da prefeitura serão respondidas e disponibilizadas no Portal Oficial do Município.

Confira os dados apresentados na audiência.

Contribuições

A população pode contribuir enviando sugestões e comentários por meio do formulário eletrônico disponível no site da prefeitura, até o dia 16 de fevereiro. O engajamento da comunidade é fundamental para a construção de um sistema de transporte coletivo mais eficiente e alinhado com as necessidades locais.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas