Projeto de empréstimo aprovado é marcado por briga entre vereadores

O projeto que autoriza o valor de R$ 120 milhões, em empréstimo, para a Prefeitura de Três Lagoas foi votado e aprovado, na sessão desta terça-feira (17), na Câmara Municipal.

De acordo com o texto do projeto, a verba deverá ser investida na infraestrutura de Três Lagoas. Um dos critérios deste tipo de financiamento é aprovação mediante a uma avaliação de obras já entregue pelo Executivo.

A prefeitura ainda deve avaliar quais projetos de obras urbanas que estão em andamento devem ser enquadrados neste repasse. A proposta ainda deve ser avaliada pelo Senado, para que possa ser concedida através do Governo Federal.

O presidente da câmara, Cassiano Maia, avaliou que a medida é essencial para chegar à meta de 100% de asfalto e macrodrenagem no município. “Planejamentos como esse funcionam a longo prazo e a votação desta sessão foi apenas o primeiro passo”, destacou.

Polêmica e Briga

A pauta tem sido tema de polêmicas e embates entre vereadores e o executivo. Na sessão nesta terça-feira, a votação gerou um conflito entre os vereadores Tonhão, líder do prefeito, e a Sayuri, da oposição, que resultou em uma possível agressão.

A discussão foi após o vereador Tonhão criticar a opositora por não concordar com a proposta. A vereadora Sayuri se sentiu ofendida e seguiu o vereador até o estacionamento do prédio para tirar satisfações, no intervalo da sessão.

Segundo Tonhão, ele foi agredido fisicamente e insultado por palavras de baixo calão por Sayuri. De acordo com testemunhas, pessoas que estavam presentes no local separaram a briga e acalmaram os envolvidos.

Tonhão afirmou em plenário que deve tomar as medidas cabíveis sobre o caso. Por outro lado, a vereadora Sayuri alegou que foi difamada pelo vereador e pede para que a casa de leis conste a fala do vereador em ata.

Procurados pela reportagem da TVC, os vereadores não quiseram se manifestar sobre o assunto. O presidente da Câmara disse que vai aguardar o resultado do inquérito policial para que a casa tome as medidas cabíveis ao caso.

