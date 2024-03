Projeto 'Delícias do Anzol' busca fomentar culinária e turismo em Três Lagoas

Vários amantes da gastronomia vão ser reunir em uma oficina para impulsionar o turismo gastronômico em Três Lagoas. De forma inédita, a iniciativa faz projeto ‘Delícias do Anzol’ promovido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com outras instituições.

De acordo com a analista da Sebrae, Calolin Pereira, o objetivo do ‘Delícias do Anzol’ é fomentar o turismo da pesca em toda a região e rios que interligam Três Lagoas. “A ação vai possibilitar também, principalmente, mais uma opção de renda para os guias de pesca”, explicou.

O projeto visa ainda valorizar os pratos com os peixes sul-mato-grossense. A oficina vai acontecer, nesta quinta-feira (21), às 14h, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, dentro de um barco. O curso será ministrado pelo chefe Marcilio Galeano. Os participantes poderão preparar três pratos.

