Projeto 'Despertar com Música' da Banda Cristo Redentor percorre bairros

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) promoveu a primeira ação do projeto “Despertar com Música”, que é uma série de apresentações da Banda Cristo Redentor. Ela ocorrerá uma vez por mês em diferentes bairros de Três Lagoas. O intuito é proporcionar momentos de alegria e cultura às comunidades, destacando a importância da música.

O primeiro bairro contemplado foi o Jardim Brasília, neste domingo (26), onde os moradores puderam prestigiar uma apresentação musical do portão de suas casas. Além do caráter cultural, o “Despertar com Música” tem o objetivo de promover a integração social e fortalecer os laços comunitários.

O próximo bairro ainda está sendo definido pela Banda, porém ocorrerá em dezembro em data a ser anunciada.