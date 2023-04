Projeto Doutores Mais Palhaços leva alegria aos hospitais de Três Lagoas

A Não é de hoje que a figura do palhaço encanta crianças e até mesmo muitos adultos. Afinal, é praticamente impossível passar por um deles, ou assistir a um espetáculo sem dar pelo menos uma risada.

Um projeto em Três Lagoas decidiu unir dois visuais bem diferentes para levar alegria para os pequenos que estão internados nos hospitais da cidade. Do jaleco branco e sem graça dos médicos com o colorido chamativo das vestimentas usadas no circo nasceram os ‘Doutores Mais Palhaços’.

A iniciativa é livremente inspirada na organização ‘Doutores da Alegria’, que existe no Brasil desse 1991 e foi fundada pelo ator, palhaço e empreendedor social Wellington Nogueira. Ao longo de todos estes anos, as ações do grupo foram reconhecidas e premiadas internacionalmente.

Em Três Lagoas a atuação dos Doutores Mais Palhaços começou em 2017 e conta atualmente com 16 voluntários que visitam as alas pediátricas dos hospitais da cidade pelo menos duas vezes por semana.

Neuza do Carmo Nascimento é aposentada e performa ‘Kissara’, quando coloca o jaleco branco do projeto. Mesmo com a vestimenta é possível ver roupas de bolinhas, meias com listras coloridas, acessórios de cabelo bem espalhafatoso, maquiagem e, é claro, um belo nariz vermelho.

Munida de um ukulelê e de vários fantoches, ela vai no quarto de cada uma das crianças internadas. Para ela o objetivo do projeto é fazer com que as crianças deixem um pouco a tristeza de lado, esqueçam do isolamento e pensem somente na alegria que o palhaço proporciona. “Aqui eles estão presos a um leito e sabemos que eles não estão no estado normal de criança que gosta de correr e pular. Conosco, pelo menos, eles se lembram de como é brincar”.

A enfermeira pediátrica Nivea Martins explica que as visitas dos Doutores Mais Palhaços auxiliam muito na recuperação dos pequenos. “Eles ficam mais contentes, o ambiente fica mais acolhedor e eles nem reclamam quando a gente aparece. Até para nós que trabalhamos aqui o lugar fica mais alegre”.

Nilma Esther Vilamaior, que estava acompanhando o seu neto Arthur, disse que o menino adorou a visita. “Ele ficou tão animado que me fez prometer que o levaria no circo assim que tiver alta”.

Em poucas palavras, o próprio paciente resumiu bem o sentimento. “Achei muito legal”.

Neuza diz ainda que não são só as crianças que se beneficiam do projeto. “As pessoas imaginam que nós trazemos a alegria mas, na verdade, a gente vem buscar. Nós criamos uma conexão tão boa que saímos daqui muito mais felizes”.