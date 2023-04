Projeto Kzulo e Alba Lessa estarão em Três Lagoas neste sábado

Neste sábado (22), a partir das 19h30, a banda Projeto Kzulo estará aqui em Três Lagoas, no espaço Kasa do Matheus. O evento terá abertura com a cantora Alba Lessa e conta também com oficinas de composição, ritmo, percussão e gestão de projetos culturais na área da música.

O Projeto Kzulo faz parte do fundo de investimentos culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec.

A Kasa do Matheus é um espaço onde acontece outros projetos culturais, como danças, capoeiras e rodas de convivência. Ela está localizada na rua Maria Guilhermina Esteves, nº 996 – Santa Terezinha.

Confira a reportagem: