Projeto 'Kzulo' terá apresentações em Três Lagoas

O Projeto Ksulo que faz parte do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), promove neste sábado (22), apresentação gratuita no espaço Kasa do Matheus.

A cantora Alba Lessa juntamente com o Projeto Ksulo serão as atrações especiais da noite, a partir das 19h, no espaço conhecido por ser um local destinado a expressões culturais em Três Lagoas, que recebe projetos de cultura e assistenciais.

