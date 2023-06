Projeto Musicou realiza 'Oficina de Canções Instantâneas' com o músico Maurício Pereira

O Projeto Musicou, programa de educação musical, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, promove a "Oficina de Canções Instantâneas", com o músico Maurício Pereira. A oficina vai até sexta-feira (30).

Na tarde desta quinta-feira (29), no período da tarde, ocorrem oficinas voltadas para os alunos vivenciarem um processo de criação, com a composição de uma canção e conversar sobre as técnicas, formatos e tradição do gênero, desenvolvendo a capacidade de ouvir e inventar.

Na sexta-feira, a aula será aberta ao público, que terá a oportunidade de prestigiar todo o conhecimento adquirido nas aulas, e ouvir a canção composta pelos alunos três-lagoenses, que participam do evento.

A atividade tem como objetivo trazer o rico contexto da tradição brasileira de composição, tanto na canção popular, quanto na história pessoal dos participantes. Podem participar das Oficinas: jovens a partir de 13 anos de idade. Para se inscrever é necessário comparecer na sede da Diretoria de Cultura.

O mediador da Oficina é o renomado músico, Maurício Pereira, que é compositor, letrista, cantor e saxofonista, um ícone da música independente brasileira. Tem 8 discos solo, mais dois com “Os Mulheres Negras”, e um com Universal Mauricio Orchestra, além de participações especiais em trabalhos de outros artistas.