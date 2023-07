'Projeto Nossa Vibe' é atração deste domingo no balneário municipal

Neste domingo (30) será realizada a segunda edição do “Tardezinha no Balneário”, evento gratuito promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedect), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, a partir do 12h.

A atração desta semana será o “Projeto Nossa Vibe” e, tocando muito samba e pagode, a partir das 15h, antes disso o DJ garante a animação de quem quer se divertir, curtir e aproveitar o domingão à beira do Rio Sucuriú.

Além de muita música, o Tardezinha conta também com praça de alimentação, com os seguintes food trucks: Leo Espetos com espetinho, cerveja e pastel; Krokitos com porções e chopp; Tonhão Karnelokeria com lanches de carne “loka”, linguiça e hamburguer; Bentinho Churros com churros, batata frita e sorvete e, também, o Fusca Açaí.

IMPORTANTE

O balneário estará aberto a partir das 8h, por segurança, não é permitida a entrada no recinto com objetos de metal perfurante e vidro. É permitido levar bebidas e alimentos próprios, desde que acondicionados em latas e/ou plástico.

Os quiosques do local só podem ser usados mediante agendamento pelo (67) 99153-1229 e pagamento da taxa de R$ 40 e o uso da mariana (embarque e desembarque) com retirada de ticket na portaria ao valor de R$ 10 por embarcação. Porém, o restante dos locais do recinto é de uso livre e comum.