Projeto prevê doação de área para instalação de indústria

A Prefeitura de Três Lagoas encaminhou para a Câmara Municipal projeto de lei que autoriza o Poder Executivo ceder em comodato para posterior doação, uma área de 9.820 metros quadrados no Distrito Industrial para a empresa Fibrax Solutions. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



De acordo com o projeto, a empresa pretende investir R$ 2,2 milhões na instalação da indústria, que deve gerar 20 empregos diretos. A unidade vai fabricar manta úmida, que tem como matéria prima rejeito de celulose, lodo industrial, aparas de papéis reciclados, embalagens de tetra pack e outros materiais.



Segundo a mensagem do prefeito, “trata-se de um empreendimento industrial consolidando mais ainda a economia local e contribui, sobremaneira, para geração de emprego e renda no município”. Conforme o projeto, as edificações devem ter início em até seis meses após a confirmação das licenças inerentes à obra e deverão ser concluídas em, no máximo, em 12 meses. Em decorrência de empresas que receberam áreas no Distrito Industrial, mas que não cumpriram a finalidade e acabaram vendendo o terreno, a administração atual tem tido mais cautela nesse processo de doação.



Conforme o projeto que tramita na Câmara, durante o prazo estipulado no contrato de comodato, a empresa não poderá vender, alugar, alienar, arrendar ou transferir a posse do imóvel para terceiros. Em caso de alienação, aluguel, arrendamento ou transferência da posse do imóvel a terceiros, sem autorização da prefeitura, ficará a empresa impedida de receber através de escritura pública de doação, o domínio do respectivo imóvel.



DISTRITO



A Prefeitura de Três Lagoas está fazendo um estudo das áreas disponíveis no Distrito Industrial da cidade. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), como tem muitos espaços disponíveis ainda no local, a administração municipal pretende instalar empresas prestadoras de serviços no Distrito Industrial.



Inicialmente foi projetada a instalação dessas empresas prestadoras de serviços em uma área na saída para Brasilândia, mas a prefeitura mudou os planos e decidiu que elas podem ser instaladas no Distrito Industrial, que ainda dispõe de muitos espaços.

Na semana retrasada, a Câmara revogou uma lei de doação de área para a instalação de uma indústria na cidade. O empresário desistiu do projeto de implantação de uma fábrica de papéis no município.