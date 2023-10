Um projeto de lei apresentado na sessão desta terça-feira (26), na Câmara Municipal, prevê um raio X sobre a Pessoa com Deficiência, em Três Lagoas

O projeto de lei é de autoria da vereadora Evalda Reis (MDB) e dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Identificação das Pessoas com Deficiência de qualquer natureza e mobilidades reduzidas no município de Três Lagoas.

A vereadora disse que é preciso saber quantas e onde estão essas pessoas.

Veja reportagem sobre o assunto: