Projeto prevê recapeamento de ruas de três bairros; saiba quais

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), por meio da Diretoria de Serviços Públicos (DSP), realiza um projeto de recapeamento, abrangendo o total de 1.500 metros lineares em ruas estratégicas dos bairros Santo André, Lapa e Centro.

As obras, que já estão em andamento, contemplaram 200 metros da rua João Silva e 400 metros da rua João Carrato. Além disso, está previsto o recapeamento de um total de 800 metros da rua Oscar Guimarães.

Continue Lendo...

O projeto é executado com recursos e pessoal próprio do município, garantindo eficiência na execução e otimização dos investimentos públicos. A previsão é de que as obras de recapeamento sejam concluídas até o fim desta semana.

*Informações da assessoria da prefeitura.