Projeto prevê transformação do Estádio da Aden que ganhará pista de atletismo

Em março do ano passado, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), anunciou a reforma do Estádio da Aden, que pertencia à antiga Noroeste do Brasil (NOB). Segundo o secretário de Esportes, Antônio Rialino, o prefeito deve autorizar o início das obras no começo deste ano. Rialino destacou que o projeto será uma transformação para a região e uma obra emblemática, importante para o esporte. De acordo com o secretário, a reforma vai preservar a história da ferrovia.

Conforme o projeto, o estádio terá pista emborrachada de atletismo, academia de musculação, pista de aquecimento, adequação do campo, sala para imprensa e transmissão de jogos, readequação das arquibancadas e a construção do prédio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

O professor Reinaldo Abrão Camargo vai completar em abril, 38 anos como técnico da equipe de atletismo que treina no Estádio da Aden. Há anos, Reinaldo sonha com uma pista de atletismo adequada para os treinos. Os atletas treinam em uma pista improvisada no entorno do campo de futebol. Mesmo sem estrutura adequada, vários atletas de Três Lagoas, que treinaram nesse estádio, se destacaram nacionalmente e até internacionalmente, um dos exemplos, o campeão mundial Zequinha Barbosa.

“A gente sempre sonhou em ter uma pista emborrachada aqui e trazer competição nacional e, quem sabe, até internacional. Uma competição nacional de atletismo envolve mais de mil pessoas, então não envolve só a questão de competição, mas também importante para a economia, pois aquece o comércio e a rede hoteleira”, destacou o professor.

Segundo Reinaldo, com a construção dessa pista os atletas vão apresentar evolução nas competições. “ Três Lagoas tem muitas medalhas conquistas por atletas que treinam aqui, imagine com essa pista emborrachada, haverá uma evolução desses atletas”, destacou.

Além disso, de acordo com o professor, investir no esporte é valorizar a criança, o jovem, fazendo com que eles tenham um futuro melhor. “Essas crianças terão também evolução na parte de cultura, pois vão viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas. Começam a perceber que o esporte e o estudo são importante e podem proporcionar uma vida melhor para eles”, destacou.