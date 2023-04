Projeto proporciona melhor atendimento para menores em situação de acolhimento

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e o Ministério Público Estadual (PME), promoveu nesta sexta-feira (30 de março), no auditório do CRASE “Coração de Mãe”, a apresentação do Projeto Equidade que foi elaborado pelas equipes das Unidades de Acolhimento Institucional I e II e Família Acolhedora, compostas com os seguintes profissionais: psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e orientador social.

O encontro teve como objetivo levar informação e partilhar saberes sobre o desenvolvimento do serviço de acolhimento institucional e familiar no município de Três Lagoas, no intuito de estreitar parcerias com essa rede de ensino e assim propiciar um melhor trabalho intersetorial voltado para as crianças e adolescentes em situação de acolhimento.

Estiveram presentes no evento a secretária Municipal de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho; a profª. Ana Claudia Bazé de Lima, que no ato representou a secretária Municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito; o sr. Renildo Almeida de Souza, representando o Conselho Tutelar e os gestores e coordenadores das escolas municipais e dos centros de educação infantil de da REME.