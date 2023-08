Projeto que ampara animais abandonados denuncia envenenamento de gatos

Denúncias sobre suposta morte de vários gatos envenenados, em um condomínio, em Três Lagoas, estão sendo registradas, nos últimos dias nas redes sociais. O projeto Eamar (Empresa Amiga dos Animais de Rua) tem denunciado o suposto fato e solicitado providências por parte do poder público e da polícia. “Para nós protetores, matar um animal desse jeito é muita crueldade, eu acho que essas pessoas não tem coração. Hoje em dia o ser humano precisa se preocupar com o próximo, seja humano ou animal. Eu espero que as autoridades tomem providências, pois, nós denunciamos e não vemos nenhuma atitude”, diz Gislaine de Oliveira, uma das fundadoras do projeto.

O projeto é uma instituição sem fins lucrativos, fundado por mãe e filha, com o propósito de trabalho voluntário, que oferece água, ração e abrigo às centenas de cães e gatos que vivem abandonados nas ruas da cidade.

Em um levantamento feito pelas fundadoras, aponta que Três Lagoas tem em média 2.000 gatos abandonados nas ruas.

Confira a reportagem completa: