Projeto que desenvolve o esporte em crianças precisa de apoio

Centenas de crianças acompanhadas dos pais tem um compromisso todos os sábados pela manhã no campo de Futebol do bairro Santo André. Com idades entre cinco e 17 anos, elas fazem parte de um projeto que nasceu há 16 anos.

O objetivo, segundo o fundador Enilson Rogério Romanini, é não só ensinar uma prática esportiva, mas também formar cidadãos de bem. As crianças são divididas por idade e ninguém paga nada para ter aulas. Cada pai ajuda como pode e ainda falta infraestrutura no campo como banheiro adequado, chuveiro, água gelada etc.

Confira a reportagem completa: