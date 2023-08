Projeto social 'Cinema nos Bairros' reúne mais de 70 pessoas no Nova Europa

Aproximadamente 70 moradores, entre crianças e adultos, encheram o espaço de festa, no bairro Nova Europa, em Três Lagoas, na noite de sexta-feira (4), no primeiro dia do projeto social “Cinema no Bairro”. A ação tem como intuito aproximar pessoas e oferecer entretenimento, lazer e cultura, levando a sétima arte para a população, onde nem todos têm a oportunidade de frequentar salas de cinema.

O projeto foi idealizado pelo voluntário Bruno Patrezi e amigos. “Tivemos aqui a presença de muitas crianças, adolescentes, de seus familiares e autoridades, que juntos, fizeram da nossa primeira edição um sucesso”.

O “Cinema nos Bairros” vai exibir filmes, de desenhos, com direito a pipoca e refrigerante de forma gratuita. Na próxima sexta-feira (11), o bairro contemplado será o Mais Parque. Segundo Patrezi, a divulgação do endereço do espaço é feita por panfletos distribuídos no bairro, além de redes sociais e grupos de WhatsApp.