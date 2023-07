Projeto social vai levar 'Cinema nos Bairros' de forma gratuita

Um projeto social deve movimentar os bairros de Três Lagoas, a partir do mês de agosto, com intuito de aproximar pessoas e oferecer entretenimento, lazer e cultura. O “Cinema nos Bairros” vai exibir filmes, desenhos, com direito a pipoca e refrigerante de forma gratuita.

A ação é idealizada pelo voluntário Bruno Patrezi, que contou que há mais de 10 anos o projeto está no papel e com ajuda de parceiros, além de uma amiga, conseguiu finalmente colocá-lo em prática. Os equipamentos, como projetor, treliça, telão e computador já foram garantidos.

O primeiro bairro a receber o projeto será o Nova Europa, no dia 4 de agosto, a partir de 19h.

Confira a entrevista abaixo: