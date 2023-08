Projeto tem mudado vida de 60 produtores do Cinturão Verde

O projeto “Transição Agroecológica em Rede” tem impactado positivamente a vida dos pequenos produtores rurais, no Cinturão Verde, em Três Lagoas. Desenvolvido pelo curso de Agronomia das Faculdades Integradas Aems de Três Lagoas. O projeto busca promover a produção de alimentos e impulsionar a economia local através do ensino de práticas de plantio sustentável.

Ao todo 60 famílias têm recebido visitas técnicas dos acadêmicos do curso de agronomia, que integram o projeto idealizado por uma parceria entre a faculdade Aems e a Suzano. A coordenadora da ação e engenheira agrônoma, Tatiane Oliveira, ressalta que a assistência técnica é fundamental. “Nós prestamos assistência técnica, ensinamos novas técnicas de plantio, de manejo de culturas e como controlar as pragas e doenças, utilizando as caldas agrícolas”, explica Tatiane.

O pequeno produtor rural Delmo Bruno Costa conta que cultiva, em uma área de um hectare no Cinturão Verde, frutas, hortaliças e mandioca. “Eu tinha experiência com o campo, mas foi com a chegada dos futuros engenheiros agrônomos, que apendi como a terra pode ser produtiva respeitando cada ciclo. Tendo produção, eu tenho dinheiro”, disse.

Neste ano, o foco do projeto está na comercialização. Os produtores estão sendo orientados sobre estratégias de venda e onde comercializar seus produtos. Para isso, a própria faculdade promove feiras a cada 15 dias, oferecendo alimentos de qualidade, cultivados sem agrotóxicos. Com a iniciativa, a produção de alimentos tem aumentado e a perspectiva de vida dos pequenos produtores tem melhorado significativamente. As famílias também promovem a comercialização no próprio local onde moram.