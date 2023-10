Projeto Vacina Móvel percorre bairros com menor cobertura de imunização

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou mais uma ação visando aumentar a cobertura vacinal no município. O “Vacina Móvel”, trata-se de um veículo que vai percorrer os bairros da cidade levando imunização até a população.

O foco do projeto é levar a vacina aos bairros que apresentam os índices menores de imunização do público infantil, entretanto, serão disponibilizadas vacinas para todas as faixas etárias.

Vários imunizantes destinados as crianças estão com números abaixo da cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde, entre elas estão gripe com 78,33% de cobertura, 79,75% febre amarela, meningocócica 84,04%, entre outras. O público adulto também apresenta índices abaixo do preconizado.

Um veículo, identificado com as cores da Administração Municipal, vai percorrer de forma itinerante as ruas do bairro selecionado com a equipe da SMS, composta por enfermeira, agente comunitária de saúde (ACS) e técnica de enfermagem, disponibilizando vacina para quem estiver com a carteira vacinal atrasada.

O primeiro bairro participante é o Vila Haro, o Vacina Móvel, ficará das 17h às 21h, de terça (17) a sexta-feira (20), atendendo os moradores da região. Logo após, no sábado (21), o veículo passará pelas ruas do Vila Alegre, com atendimento de plantão das 15h às 19h.

Na próxima semana, será a vez do Jardim Maristela, com atendimento no mesmo horário, dos dias 23 a 27 de outubro, das 17h às 21h. E no sábado (28), o plantão das 15h às 19h, será no Novo Oeste.

Para colocar em dia a carteirinha das crianças, é necessário que o pai ou responsável apresente a carteira vacinal, para os adultos, é preciso apresentar um documento com foto.