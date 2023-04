Projeto 'Vida na Praça' acontece no Jardim das Acácias neste sábado

Os moradores do bairro Jardim das Acácias e região terão lazer garantido com atividades esportivas, culturais, feira de artesanato e praça de alimentação neste sábado (15), a partir das 16h, com o Projeto “Vida na Praça”. A ação acontecerá na Praça do bairro, proporcionando animação e bom aproveitamento do local para toda a família.

Realizado pelas Secretarias Municipais de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Desenvolvimento Econômico (Sedect) e Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), o “Vida na Praça” tem o objetivo de levar os projetos culturais e fomentando às competições esportivas, valorizando e incentivando o uso das praças públicas da Cidade.

O projeto também fortalece a gastronomia e o artesanato três-lagoense, com praça de alimentação, barracas de exposição e vendas de diversas peças produzidas por nossos artesãos.