Projetos culturais podem ser beneficiados com recursos da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), está com inscrições abertas até o dia 14 de novembro para os editais de seleção de projetos culturais com recursos da Lei Paulo Gustavo nº 195/2022.

Os editais são divididos em duas modalidades, o primeiro é para fomentar projetos audiovisuais, como produções de curta-metragem, novos produtores, videoclipe, vídeo registro e cinema itinerante. O segundo é para premiações culturais, como artesanato, livro, leitura e biblioteca, patrimônio cultural, dança, música e demais áreas relacionadas.

As propostas devem ser enviadas via formulário online ou via envelope na Secretaria de Cultura de Três Lagoas, que serão avaliados pela comissão do certame. Os documentos estão disponíveis no site da Prefeitura e na página dedicada da Lei.

Recursos

Curta-metragem: R$ 40.000

Novos produtores: R$ 9.000

Videoclipe: R$ 10.000

Vídeo registro: R$ 1.600

Premiações: R$ 6.120

Saiba mais na entrevista abaixo: