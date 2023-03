Projetos que contribuem para o turismo e economia são aprovados

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou na sessão desta terça-feira (23) dois projetos de lei que visam colaborar financeiramente com a realização de dois eventos voltados para a cultura e turismo, e que contribuem para o fomento do turismo e economia local.

Um dos projetos aprovados, autoriza a prefeitura repassar R$ 430 mil para a Associação de Pesca Esportiva (APETL), que realizará o 12º Torneio de Pesca Esportiva que acontecerá de 27 a 29 de abril no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox. A aprovação do projeto foi acompanhada pelos integrantes da APETL. Antes da aprovação do projeto, vereadores usaram a tribuna para defender a proposta de autoria do Executivo e destacar a importância deste evento para a economia e turismo de Três Lagoas.

O presidente da Associação, Júlio Roberto, esclareceu que este valor será utilizado para custeio das despesas do evento, como para o pagamento dos shows. No ano passado, a prefeitura repassou R$ 130 mil, porque o governo do Estado havia custeado um dos shows. Neste ano, como serão dois, com cantores conhecidos nacionalmente, o valor foi maior.

O Torneio de Pesca deste ano terá shows com a dupla João Bosco e Vinicius, com a cantora Lauana Prado e a dupla três-lagoense, Neto e Junior. Os portões serão abertos, mas a associação pede para quem puder, levar um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão doados para o Hospital Auxiliadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Empeke Junior, o Tonhão (MDB), destacou a importância do evento. “A gente fica feliz em contribuir com este evento que é muito importante para o município, pois investe no turismo, no esporte e lazer. Vamos ter dois grandes shows que, certamente, vão atrair muitas pessoas. São mais de dez estados que participam, mais de 100 municípios, e as pessoas gastam em Três Lagoas e aquecem a economia também. O dinheiro que a município injeta é revertido para a cidade”, justificou o vereador.

Segundo Júlio Roberto, a expectativa é que cerca de 350 equipes participem, totalizando cerca de 900 pescadores participando das provas.

CARROS ANTIGOS

Ainda durante a sessão, os vereadores também aprovaram projeto de lei que destina R$ 50 mil para o Clube de Carros antigos de Três Lagoas. Representantes da associação também acompanharam a votação. O Encontro de Carros Antigos faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, que acontece em 15 de junho. O evento também será realizado no balneário municipal. O dia ainda não foi definido.