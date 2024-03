Promoção 'A Casa dos Sonhos' seleciona os primeiros a tentar a sorte

Os primeiros selecionados da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ serão conhecidos durante uma gincana que acontece no Ginásio Poliesportivo Prof. Eduado Milanez, neste sábado (2), em Três Lagoas.

Durante todo o mês de fevereiro, às sextas-feiras foram sorteadas pessoas para a classificatória da promoção no programa TVC Agora. Ao todo, foram mais de 60 clientes que compraram nas empresas participantes.

A gincana vai reunir todos os pré-sorteados desta fase classificatória. E, a dinâmica é muito simples, cada um vai escolher uma chave, e a que abrir a maquete de uma casa, passa direto para grande final que acontece em outubro.

Com transmissão ao vivo pela TVC HD canal 13.1, a gincana vai reunir as pessoas desta seletiva, a equipe do Grupo RCN e representantes das empresas participantes.

Quem está confiante que vai estar na final, é a autônoma, Arlinda Inês Paulino Vieira, que comprou na Cassiplast e foi pré-sorteada. “Moro de aluguel e quando soube que era uma das pré-sorteadas, pulei de alegria, pois quando soube da promoção, corri para comprar e participar. Tenho fé que iriei ganhar essa casa”, afirmou Arlinda.

Outro pré-sorteado e, que está também, bem confiante, é o Sandro Márcio, cliente da Rede Postos 7 Mares. “Quem não quer uma casa nova? Quando soube que era um dos pré-sorteados fiquei muito feliz, e estou confiante que vou para final”, destacou o motorista.

E não custa lembrar que são 21 empresas que estão participando da promoção ‘A Casa dos Sonhos’. E ainda dá tempo de participar da seletiva do mês de março. Se você ainda tem dúvida de como participar, é importante ficar atento.

Ao comprar nas lojas participantes, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, onde você preenche um cupom virtual, aí é só cruzar os dedos e torcer para ser um dos pré-sorteados. Então, quanto mais comprar, mais chances tem de ser sorteado.