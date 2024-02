Promoção 'Ano Novo, Contas novas', irá pagar seu IPTU

A promoção ‘Ano Novo, Contas Novas’, já fez a alegria de duas três-lagoenses, Cleir Almeida, moradora no bairro Nossa Senhora Aparecida, e Viviane Lima da Silva moradora no bairro Santa Luzia.

As duas enviaram para o whatsapp do Grupo RCN, (67) 3509-7500, a foto do documento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), e foram sorteadas na semana passada durante o programa TVC Agora, exibido na TVC HD.

Continue Lendo...

Cleir contou que não tinha se planejado para pagar o tributo e no vencimento, dia 31 de janeiro, iria parcelar. “Eu ia parcelar, porque esse imposto logo no início de ano pesa no orçamento da família, começo de ano é difícil. É um prêmio muito bom!” explicou a sortuda, que viu quitado seu IPVA..

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem também teve seu IPVA pago e de forma à vista, foi a Viviane Lima da Silva, moradora do bairro Santa Luzia, que recebeu a quantia de R$ 667,51.

“Quando eu acompanhei o sorteio na TVC eu nem acreditava e depois por ter sido o pessoal da produção me ligou, dei graças à Deus que sorteada, porque esse imposto é pesa no começo do ano”, agradeceu Viviane.

Depois do IPVA, agora vem o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). E se você ainda não sabe como irá fazer para pagar esse imposto, o Grupo RCN pode dar uma super força. Vamos sortear duas pessoas que terão o IPTU de 2024 pagoa vista.

E para concorrer ao sorteio, a regra não muda. Para participar é muito fácil, basta mandar uma foto do seu imposto para o WhatsApp (67) 3509-7500, com a palavra “IPTui”, e você terá um início de ano bem diferente, com aquele alívio no bolso.

O sorteio acontece em março no programa TVC Agora, apresentado pelo jornalista Israel Espíndola, e Mari Verdan, na TVC HD canal 13.1.