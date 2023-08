'Promoção aquece vendas até de botijão de gás' diz empresário

Nessa oscilação dos preços dos combustíveis e gás de cozinha, que o comerciante deste ramo precisa, além de criatividade ter parceiros que contribuam com as vendas. E neste cenário de instabilidade econômica, o Grupo RCN contribui mantendo seu compromisso de aquecer a economia local com a promoção ‘Grupo RCN Paga meu Boleto’.

“Não é apenas anunciar ou manter os preços, é preciso oferecer algo diferente que atraia mais clientes. Essa promoção que oferece dinheiro, sem dúvida nenhuma, tem sido uma alavanca para aumentar as vendas”, ressalta o empresário Carlos Bianchi, proprietário da Algaz.

O empresário destaca que o cliente precisa fazer contas. “Veja bem, se o botijão de 13kg custa ‘x’ em outros estabelecimentos, aqui o mesmo botijão pode sair de graça, caso o cliente seja sorteado. Aqui orientamos os clientes sobre a promoção”, ressaltou o empresário.

“Minha torcida é para que um dos meus clientes seja sorteado, pois o botijão de gás pode sair de graça”, ressaltou o empresário.

PRÊMIOS

Os prêmios da promoção contemplam valores entre R$ 100 a R$ 500. Vale lembrar que, nos sorteios, os vendedores que atendem o sorteado também são contemplados com R$ 100.

A promoção Grupo RCN paga meu boleto segue para a quarta semana e já distribuiu mais de R$ 3 mil em dinheiro para os clientes das empresas participantes, internautas, ouvintes e telespectadores.

E se você ainda não participou da promoção, é muito fácil. Compre nas empresas parceiras identificadas pela promoção.

Confira as empresas parceiras da promoção:

Algáz; Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Parati; Posto Nikkei; Elétrica Três; Ótica Elitte; Gula espetos e caldos; RKM Máquinas; Chocoplast; Quitutes da Teni; Rações Paiva; Marquinhos Auto Center; Telas Concórdia; Arruma Car e Jin Jin comida asiática.