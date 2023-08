'Promoção atraiu novos clientes', diz proprietária de restaurante

"A torcida é grande para que os nossos clientes possam ser sorteados na promoção Grupo RCN paga meu boleto!”. A declaração é da empresária Irani Alves da Costa, proprietária do Gula Espetos e Caldos, um dos estabelecimentos comerciais que participa da promoção do Grupo RCN.

A empresária está entusiasmada com a promoção que tem alavancado as vendas e conquistado novos clientes para o restaurante. “Uma cliente nossa foi sorteada e o prêmio é dinheiro vivo. Ela comentou com os amigos que essa propaganda no rádio e na TV acabou trazendo novos clientes e aumentou o as nossas vendas”, explicou a empresária. “Caldo da Sorte”, diz a empresária, ao falar sobre pratos que são oferecidos pela casa.

Cada pessoa que vai no Gula Espetos e Caldos, a comerciante explica sobre a promoção Grupo RCN paga meu boleto! “Entrou aqui pediu um espetou ou um caldo, já digo que o prato pode esta premiado. O cliente fica curioso e na hora de pagar, eu explico sobre a promoção”, destacou a sorridente empresária.

Prêmios

Os prêmios contemplam valores entre R$_100 a R$_500. Vale lembrar que nos sorteios os vendedores que atendem o sorteado são contemplados com R$_100. Quem ainda não participou da promoção, é muito fácil, basta comprar nas empresas parceiras identificadas pela promoção. As chances podem aumentar.

Para isso, é só ficar sintonizados e participar dos programas da TVC HD, Cultura FM e Band FM. Cada um informa uma senha. É só anotar e enviar para o WhatsApp (67) 3509-7500. Confira as empresas parceira:

Paiva Rações, Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas, Algás, Chocoplast, Gula Espetos e Caldos.