'Promoção chegou para somar os esforços', destaca empresária

A promoção “Grupo RCN paga o meu boleto” já premiou mais de 50 pessoas e continua sendo um sucesso não só entre internautas, ouvintes e telespectadores, mas junto as empresas participantes, em Três Lagoas. Como o prêmio é dinheiro, com valores entre R$ 100 e R$ 500, este se torna uma possibilidade de “plus”, na hora de fechar às vendas. “Quem não quer que alguém pague seu boleto do mês? É uma promoção muito fácil de atrair participantes, principalmente, porque a premiação é em dinheiro”, destacou a empresária Aline da Silva Soares, proprietária da Real Assessoria.

A empresa é parceira da promoção e é especializada em finanças, na concessão de empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, consignado e, além de prestar consultoria financeira. Há mais de 13 anos atua no ramo e agrega inúmeros clientes. “Tenho certeza que essa parceria veio para somar os esforços no setor varejista”, pontuou. Outro atrativo da promoção “Grupo RCN paga o meu boleto” é que os colaboradores das empresas parceiras também ganham prêmio quando um cliente é sorteado. “Todo mundo leva”, concluiu.

É muito fácil participar da promoção. Basta comprar nas empresas parceiras identificadas. Confira a lista: Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas, Chocoplast e Gula Espetos e Caldos, Algáz, Quitutes da Teni, Rações Paiva, Marquinhos Auto Center, Telas Concórdia, Jin Jin Comida Asiática, Arruma Car, Comunhão Salgados E Estoque Materiais de Construção, ASC Materiais de Construção, Autotrês Veículos, Cassiplast, Dr. Soluções em Móveis, Koxixo Jeans, Real Assessoria e Morena Mulher.

Além de clientes, também são sorteados ouvintes e telespectadores da programação do Grupo RCN. Você pode aumentar as chances de levar o prêmio por meio dos programas da TVC HD, Cultura FM e Band FM. Cada um informa uma senha. É só anotar e enviar para o WhatsApp (67) 3509-7500.