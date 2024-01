Promoção do Grupo RCN vai pagar IPTU e IPVA

Todo ano é assim, ano novo, imposto velho, não tem jeito, janeiro é hora de fazer contas. Se o mês de dezembro costuma trazer mais dinheiro no bolso dos trabalhadores, janeiro é o mês que ocorre o contrário.

Isso porque muitas pessoas acabam extrapolando durante as festividades de fim ano, e no primeiro mês do ano, as contas de dezembro chegam. E para agravar ainda mais o orçamento de janeiro, tem os tributos que vencem nos primeiros meses do ano, como IPVA e IPTU.

Além das despesas domésticas, como água, luz, aluguel, ainda tem a material escolar.

Especialistas orientam as pessoas que planejem seus gastos ainda em dezembro para evitar o aperto no orçamento doméstico no primeiro semestre do ano.

Mas, caso você tenha se apertado e não sabe como irá quitar esses débitos, fique tranquilo, o Grupo RCN de Comunicação vai te ajudar com as contas do começo do ano.

É a Promoção “Ano novo, Contas Novas’’. O Grupo RCN irá pagar um desses impostos e você não sentirá no bolso o “IPVai e IPTui’.”

Para participar, envie uma foto do seu IPVA ou do seu IPTU para o Whatsapp (67) 3509-7500, com a palavra IPVAi ou IPTUi.

E fique ligado na BANDFM, Cultura FM e TVC HD para conferir os sorteios.