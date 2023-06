A promoção “Grupo RCN paga meu boleto” começa nesta segunda-feira (5) e tem como objetivo ajudar o público e os telespectadores a pagarem as contas, seja de luz, telefone, água, aluguel, entre outros. Essa campanha segue até o dia 30 de junho.

Ao total, serão mais de R$15 mil em boletos pagos. Para participar é preciso ficar atento ao seu programa de TV ou de rádio do Grupo RCN, anotar a senha que será anunciada pelos apresentadores e cadastra-la pelo Whatsapp (67) 3509-7500, ou compara nas lojas participantes. Em seguida é necessário fazer o cadastro pelo QRCODRE. Todos os dias tem sorteio de R$ 100 a R$ 500 nos programas ao vivo.

Muitas famílias brasileiras estão endividadas, e em Três Lagoas o cenário não é diferente. Somente no primeiro semestre deste ano 300 consumidores três-lagoenses vão começar o mês de junho no ‘vermelho’, de acordo com o levantamento da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Além de começar no vermelho essas pessoas tiveram o nome inserido no SPC, ou seja, ficaram com o nome sujo.

Confira a reportagem abaixo: