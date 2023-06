Promoção 'Grupo RCN paga meu boleto' começa a premiar com dinheiro

Quer uma ‘mãozinha’ na hora de quitar o seu boletos? Se sim, basta ficar ligado na programação do Grupo RCN de Comunicação, é a promoção :‘Grupo RCN paga meu boleto!,’ que já está valendo.

A promoção sorteará diariamente na programação das rádios Band e Cultura FM e da TVC HD, valores de R$100 a R$500.

Para participar é muito fácil. Basta comprar nas empresas parceiras identificadas em bunners e cartazes da promoção.

Confira as lojas participantes:

Ótica especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas e Gula espetos e caldos

Ao finalizar a compra, no ato do pagamento, o atendente que ira te informar uma senha e você vai escanear o QR code do seu celular e enviá-la para o sistema da produção, que recebe e organiza essa informação para o sorteio.

E para aumentar as chances de ser contemplado, basta ficar sintonizado nos programas da TVC HD, Cultura FM e BandFM. Cada programa vai informara uma senha.

É preciso anotar e enviar para o whatsApp (67) 3509-7500. Semanalmente será feito um sorteio ao vivo, com transmissão pela TVC HD, CulturaFM e BandFM, às sextas-feiras. Serão mais de R$ 15 sorteados, entre vendedor da loja, consumidores e os ouvintes/telespectadores.