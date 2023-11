Promoção 'Grupo RCN paga meu boleto' entra na reta final

A promoção ‘Grupo RCN paga o meu boleto’ chega na reta final com a grata satisfação de poder ter ajudado muitos três-lagoenses que foram sorteados durante esses meses em que promoção esteve no ar.

Até o momento foram distribuídos em prêmios mais de R$ 14 mil em dinheiro vivo, e a expectativa até o final da promoção, é que sejam pagos mais de R$20 mil em prêmios.

A primeira sorteada foi a atendente Maria Gabriela, que mora no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. Ela ganhou R$ 300 depois de comprar nas lojas participantes. O sorteio foi realizado, ao vivo, em 16 de junho, no programa TVC Agora, da TVC.

Durante a promoção, outro sortudo foi José Augusto, morador do bairro Santos Dumont, que ganhou R$ 300. Ele também fez o cadastro nas lojas participantes e foi sorteado no programa Bom Dia Cultura, da rádio Cultura FM. E de lá para cá, vários participantes foram sendo premiados. Vale lembrar que, os vendedores que atenderam os sorteados, também foram contemplados com R$ 100, cada.

A promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ é um sucesso não só entre internautas, ouvintes e telespectadores, mas junto às empresas participantes. Isso tudo, porque os colaboradores destas empresas também ganham quando um cliente é sorteado. E como o prêmio é em dinheiro, acaba se tornando um atrativo e empenho, na hora de fechar às vendas.

A promoção tem fomentado e atraído consumidores para o comércio local. Como o pagamento é em dinheiro, muitas pessoas aproveitam para adquirir produtos em lojas parceiras do Grupo RCN. A empresária Bruna Vanessa Carvalho, proprietária da Ótica Elite, observou que, a possibilidade do cliente ganhar um prêmio, ajuda ainda mais no fechamento da compra de um produto na loja. “Não é um prêmio qualquer, é dinheiro. Quando falamos para a pessoa sobre a promoção e o que ela pode ganhar comprando um produto, fica muito atrativo”, destacou a empresária.

“Sem dúvidas estamos falando de uma parceria incrível que tem nos alavancado e ajudado nas vendas. Estamos falando de uma parceria que dá resultados e, é isso, que podemos detectar com a promoção”, afirmou a empresária Jane Margareth dos Santos, proprietária da Ótica Especializada.

“A torcida é grande para que os nossos clientes possam ser sorteados na promoção Grupo RCN paga meu boleto!”. A declaração é da empresária Irani Alves da Costa, proprietária do Gula Espetos e Caldo.

Então aproveite que a promoção vai até o dia 30 de novembro, e para participar é muito fácil. Compre nas empresas parceiras identificadas pela promoção.

Confira a lista:

