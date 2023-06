Promoção: 'Grupo RCN paga meu boleto' irá sortear prêmios em dinheiro

O Grupo RCN de Comunicação apresenta a nova promoção para dar aquela ajuda na hora de pagar seus boletos. É a promoção: Grupo RCN paga meus boletos!.

A situação financeira dos brasileiros, inclusivedos três-lagoenses não está fácil e foi pensando nisso, que o Grupo RCN resolveu dar aquela ‘mãozinha’ na hora de pagar as contas. A promoção sortearár diariamente na programação das rádios Band e Cultura FM e da TVC HD, valores de R$100, R$200 e até R$500.

Para participar é muito fácil. Basta comprar nas empresas parceiras identificadas em bunners e cartazes da promoção. Ao finalizar a compra, no ato do pagamento, o atendente vai te informar uma senha e você vai escanear o QR code do seu celular e envia-la para o sistema da produção, que organisa essa informação para o sorteio. Para aumentar as chances de ser contemplado, basta ficar sintonizado nos programas da TVC HD, Cultura FM e BandFM. Cada programa vai informar uma senha. É preciso anotar e enviar parao whatsApp (67) 3509-7500. Semanalmente será feito um sorteio ao vivo, com transmissão pela TVC HD, CulturaFM e BandFM, às sextas-feiras. Serão mais de R$ 15 sorteados, entre vendedor da loja, consumidores e os ouvintes/telespectadores. Aí é só cruzar os dedos e boa sorte!

Diante do atual cenário econômico , somente no primeiro semestre, tem 300 consumidores tiveram seus nomes no Serviço Nacional de Proteção ao Crédito (SCPC) o Grupo RCN de Comunicação, resolveu lançar esta promoção para ajudar as pessoas sairem do ‘vermelho’. E buscando sempre fomentar o comércio local, vai premiar os sorteados com dinheiro vivo.

Levantamento da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), aponta que a inadimplência no comércio varejista é de R$ 250 mil em dívidas dos consumidores. Além da dívida, muitos consumidores estão negativados no SPC, ficam com o nome “sujo” na praça. E as consequências são as dificuldades em ter crédito aprovado. Ou seja, a economia trava.