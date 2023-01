Promoção 'Só anda a pé quem quer' começa a premiar os três-lagoenses

O José Ferreira de Souza, morador da Vila Piloto, é o segundo felizardo a ser sorteado na Promoção “Só anda a pé quem quer”. O sortudo fez compras na Casa de Carne Becelli, preencheu o cadastro e foi sorteado nesta sexta-feira(13) durante o programa TVC Agora.

Quem também esta feliz da vida é o Luciano Albino Duarte, morador no Jardim Carioca, que foi o primeiro felizardo a ser sorteado na promoção

O eletricista fez compra na Elétrica Três, empresa participante, e na sexta-feira, 6 de janeiro, foi sorteado com R$ 500 da promoção.

Nesta semana o Luciano participou do programa TVC Agora, apresentado pelo jornalista Israel Espíndola, e a Mari Verdan, quando recebeu o prêmio. Na ocasião, o sortudo agradeceu ao vendedor e a operadora do caixa da loja. “ Quero agradecer o vendedor David, a moça do caixa, a Carol, pois foram eles que me informaram sobre a promoção. Luciano tem uma promoção aqui você quer participar? Na hora disse: maravilha, claro que quero.” disse o eletricista durante o programa.

Ainda de acordo com o Luciano, foram os funcionários da Elétrica Três que auxiliaram o preenchimento do cadastro pelo escaneamento do Qr Code. Ele ainda explica que foram duas compras. “Eu sempre assisto o programa e na sexta-feira quando vi o meu nome sendo sorteado fiquei muito feliz, foi o primeiro prêmio da minha vida” contou Luciano. Sobre o dinheiro que foi depositado via Pix, comemorou muito. Segundo ele, “veio em boa hora. Inicio do ano, vou pagar o IPVA, tem o IPTU, a escola das crianças, e esse dinheiro vai me ajudar não ficar apertado financeiramente. Agora quero pegar a lista de outras lojas participantes porque eu quero ganhar a bicicleta elétrica”, declarou o eletricista. Para concorrer, os participantes deverão comprar nas empresas parceiras, scanear um QR Code disponível na loja e preencher o cupom virtual. Toda sexta às 12h será feito o sorteio ao vivo pela TVC HD e rádios Band FM e Cultura FM. Serão R$ 2.000,00 sorteados mensalmente, sendo R$ 500 por semana. Serão sorteadas 6 bicicletas elétricas, uma por mês até o final da promoção.

Lojas participantes

RWR Multimarcas; Casa de Carnes Becelli; Elétrica Três; RKM Máquinas; Bazan Baterias; ASC Materiais de Construção; New Era; Multi Soldas; Ótica Santa Tereza; Instituto Pistori; 3 Irmãs Salgados; Ótica Especializada; 7 Pharma; Depósito de Gás Avenida; Miga’s Marmitaria; Stop Car; Fort Frios; Panorama Materiais de Construção; Posto Nikkey; Posto Parati; Campos Imobiliária; Empório do Salgado; GM Beef; Trilhas da Amazônia; Bariferros; Pizzaria da Mama; Prestservice.