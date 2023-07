Promoções visam acabar com o estoque de inverno

As lojas de confecção em Três Lagoas, iniciaram mais uma temporada de promoções. Com a onda de frio quase chegando ao fim, o principal objetivo é liquidar os estoques de inverno e não ficar no prejuízo. E quem ganha com isso é o consumidor, que tem descontos de até 50% nos produtos.

A proprietária de uma loja no Centro da cidade conta que aproveitou o momento quando a temperatura subiu para colocar tudo em promoção. Ela destaca que pretende renovar a coleção. “Nós renovamos mais de três vezes a coleção de inverno, porque nesse ano, diferente de outros momentos, o frio chegou mais cedo. Então desde o mês de maio estamos adquirindo roupas e produtos dessa estação. Agora, com a onda de frio e a temperatura mais baixa, tivemos que comprar mais roupas para o frio para a loja e não queremos ficar com nenhuma peça”, comentou a proprietária.

Os produtos mais procurados são casacos de todos os tipos, jaqueta jeans, blusas de lã, calças moletons e legging. A moda inverno também atrai olhares das mulheres para as botas. Com a combinação de jaquetões, legs e calçados de cano longo, as vendas desse tipo de produto aumentaram nas lojas de calçados, na cidade. Sem contar em confecção infantil. Muitos estabelecimentos comerciais aproveitam para vender acessórios, como touca, luva, cachecol.

Na linha de utensílios para casa, os cobertores e mantas também têm sido muito procurados nos últimos dias, nas lojas. O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo) prevê que 2023 será o melhor ano para o setor após a pandemia da Covid-2023. “Estamos com as vendas aquecidas neste ano, com as tradicionais datas, como Dia das Mães, Namorados, aí veio o inverno que chegou mais cedo. Agora temos o Dia dos Pais e ainda a Festa do Folclore. Vemos um cenário positivo”, disse o presidente Sueide Torres.