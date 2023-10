Promuse do 2°BPM divulga balanço do mês de setembro

O 2° BPM (Batalhão de Polícia Militar) por meio do Promuse (Programa Mulher Segura), divulgou nesta quarta-feira (4) o número de ações referentes às ações de proteção às mulheres, vítimas de violência doméstica em Três Lagoas.



Em nota à imprensa, foi informado pela assessoria de comunicação da Polícia Militar, que no mês de setembro, houve 74 novas medidas protetivas, expedidas pela justiça às vítimas de violência doméstica, onde a PM ficou responsável por realizar o acompanhamento das vítimas, realizando rondas nas proximidades das residências das vítimas e visitas técnicas.



No mesmo mês de setembro, a Polícia Militar informou que 44 residências tiveram monitoramento da PM, onde mulheres vítimas de violência doméstica e com medidas protetivas, tiveram visitas dos policiais militares que buscavam a proteção das vítimas.

Continue Lendo...



Segundo a Polícia Militar, outras 34 vítimas de violência doméstica, tiveram visitas técnicas da guarnição do Promuse, devido a justiça conceder a essas vítimas, medidas protetivas de urgência. Após essas vítimas procurarem alguma das 6 delegacias de Polícia Civil, para registrar oos boletins de ocorrências, devido as agressões físicas ou ameaça por parte de seus companheiros ou ex-parceiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A Polícia Militar informou também na nota, que o atendimento prioritário, nos casos de ameaças, agressões físicas e toda forma de violência doméstica. É importante para uma ação rápida da justiça, nesses caso. Em casos que as mulheres possam estar sendo, ameaçadas, agredidas fisicamente ou perseguidas por seus respectivos agressores, a Polícia Militar se coloca a disposição da sociedade com o telefone de emergência 190, ou o WhatsApp do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), (67) 3919 7900, ou no fixo (67) 3919 9737, e no telefone (67) 3919 3738.