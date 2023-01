Pronto Atendimento do Hospital Auxiliadora passa a funcionar 24h

Devido ao aumento diário de atendimentos realizados no Hospital Auxiliadora, a partir de agora, o Pronto Atendimento de Convênios irá funcionar em plantão de 24h.

Esse setor da unidade está em funcionamento no hospital desde 2015, e segue com alta demanda. Quando inaugurou, a ala funcionava diariamente das 7hrs até as 19hrs, mas depois desse horário, muitos pacientes que iam ao local não conseguiam atendimento.

Com o intuito de acompanhar essa demanda durante a madrugada, o hospital decidiu estender o horário de atendimento do setor.

Em média, o Pronto Atendimento de Convênio do Hospital Auxiliadora atendia 3.500 pacientes por mês, quando rodava em esquema de 18 horas de plantão. Agora, com o atendimento 24h, a expectativa é que o número esse número seja ainda maior. Além disso conta com 32 profissionais para amparar a população.

Confira a reportagem completa: