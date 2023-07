Prorrogada inscrição para curso de qualificação de pessoas com deficiência

A Suzano, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e IEL MS (Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul), prorrogou as inscrições do processo seletivo para qualificação profissional de pessoas com deficiência para aturam no setor florestal até o dia 31 de julho. As inscrições devem ser feitas pelo site do IEL MS.

Para participar do processo seletivo, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: ser PcD (candidatos e candidatas devem apresentar laudo médico atualizado dos últimos 12 meses); ter 18 anos ou mais; Ensino Fundamental incompleto; dispensa militar para homens; disponibilidade para estudar no horário noturno (18h às 22h) e residir no município de Três Lagoas (MS).

Os alunos e alunas aprovados no processo seletivo participarão do curso para Ajudante Florestal. As aulas estão previstas para iniciar no dia 07 de agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, com três horas diárias de duração, totalizando 72 horas/aula de formação. Alunos e alunas terão gastos com as aulas e materiais didáticos custeados pela companhia.

A iniciativa faz parte do Programa Somar da Suzano, que visa proporcionar oportunidades para que todas as pessoas possam alcançar seu espaço no mercado de trabalho e até mesmo na própria Suzano. De acordo com a gestora, Mônica Catânia, por meio do Programa Somar, a Suzano tem fortalecido suas políticas inclusivas e de promoção de um ambiente de trabalho mais diverso.

Essa é a segunda turma do Somar aberta nos últimos meses. Na segunda quinzena de maio, foram abertas as inscrições para o curso de Auxiliar de Produção de Celulose, também com 16 vagas disponíveis.

Após a conclusão do programa, todas as pessoas certificadas poderão participar de futuras seleções da Suzano, de acordo com a disponibilidade de vagas ofertadas pela companhia.