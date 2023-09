Prorrogadas inscrições de trabalhos para feiras científicas do IFMS

Foi prorrogado até quinta-feira (14), o prazo para inscrição de trabalhos a serem apresentados na edição 2023 das Feiras de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Os eventos serão realizados em outubro, nos dez municípios onde a instituição tem campus.

Podem ser submetidos trabalhos produzidos por estudantes dos ensinos fundamental (6º ao 9º ano), médio e técnico integrado das escolas das redes públicas e privadas dos municípios da área de abrangência das unidades do IFMS, assim como ex-alunos do instituto que concluíram os cursos após novembro do ano passado.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo orientador no Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos.

É necessário cadastrar as informações sobre o trabalho de pesquisa e os autores, bem como submeter o resumo expandido, cujos modelos estão disponibilizados na Central de Seleção do IFMS, onde também é possível consultar o edital com as regras de participação nas feiras científicas.

Com a retificação do cronograma do edital, a divulgação da lista de trabalhos aprovados foi antecipada para 25 de setembro. O orientador deverá submeter o resumo expandido corrigido e o relatório do trabalho até o dia 26.

Cada campus realizará as Feiras em datas específicas e diferentes. Em Três Lagoas, será do dia 4 ao dia 6 de outubro.

Durante a realização das Feiras, os trabalhos apresentados pelos estudantes serão avaliados por uma comissão formada por professores, pesquisadores e estudantes de universidades, institutos federais, instituições de pesquisa, entre outras.

A avaliação será feita com base em critérios científicos ou tecnológicos, o que inclui problema/hipótese, coleta de dados/metodologia, elaboração do projeto, produtos/processos, além do conteúdo, clareza e organização das informações e dados contidos no resumo expandido, banner, relatório e caderno de campo (diário de bordo).

Todos os autores de trabalhos receberão certificado de participação no evento. Haverá premiação em diversas categorias, algumas delas são: melhor banner, melhor relatório de trabalho e melhor projeto por categoria.