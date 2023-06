Prorrogado prazo de inscrição para curso de auxiliar de produção de celulose para PCD

A Suzano, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), prorrogou até o dia 30 de junho o prazo das inscrições para o curso de Auxiliar de Produção de Celulose exclusivo para pessoas com deficiência em Três Lagoas. As inscrições devem ser realizadas pelo site do IEL MS (Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul).

Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas precisam atender os seguintes pré-requisitos: ser PcD (candidatos e candidatas devem apresentar laudo médico atualizado dos últimos 12 meses); ter 18 anos ou mais; Ensino Médio completo; dispensa militar para homens; disponibilidade para estudar no horário noturno (18h às 22h) e residir no município de Três Lagoas (MS).

O programa disponibilizará 16 vagas para o curso de Auxiliar de Produção de Celulose. A formação será dividida em cinco módulos, o que corresponde ao total de 138 horas/aula. Alunos e alunas aprovadas não terão custos pelas aulas ou materiais didáticos, e ainda receberão uma bolsa de auxílio transporte no valor de R$ 500,00, durante o período de formação.

"A Suzano tem um direcionador que diz que 'Só é bom para nós se for bom para o mundo' e acreditamos que a inclusão de PcDs e a equidade de oportunidades é essencial no processo de desenvolvimento social e construção de uma sociedade mais justa. Por isso, é com muita satisfação anunciar a abertura de mais uma turma em Três Lagoas. Essa iniciativa da companhia, chamada de Programa Somar, visa proporcionar oportunidades para que todas as pessoas possam alcançar seu espaço no mercado de trabalho e, quem sabe, até mesmo na própria Suzano", destaca Mônica Catânia, gerente de Gente e Gestão da Suzano em Três Lagoas.