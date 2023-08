Protetores manifestam contra veto ao projeto de vereadora

A sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada por manifestação dos protetores de animais, que compareceram no plenário para defender a derrubada de um veto ao projeto de autoria da vereadora Charlene Bortoleto.

O projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certificado de origem dos animais no ato de sua venda pelos estabelecimentos comerciais ou residenciais no âmbito do município foi aprovado por unanimidade pela Câmara em junho deste ano.

No entanto, o prefeito vetou o projeto, o qual retornou para o Legislativo para manutenção ou derrubada. A previsão era de que o veto entrasse em votação na sessão desta terça-feira, no retorno dos trabalhos dos vereadores, após o recesso de julho, mas o projeto não entrou na pauta.

Segundo a vereador Charlene, é considerada cruel a pratica de reprodução sem nenhum controle sanitário ou em que coloque o animal onde ele deixe de poder exercer as funções naturais dele. O certificado, de acordo com a parlamentar, garante ao consumidor que ele não esteja comprando um resultado de crueldade animal e também garante que ele não perca o animal pra uma doença pré-existente por falta de responsabilidade do criador.

