Prova Brasil irá avaliar o Ideb em Três Lagoas

A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (Reme) prepara-se para a participação dos alunos na Prova Brasil, com o objetivo de avaliar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no município.

Nos próximos dias, os estudantes do 5º e 9º ano da Reme terão a importante missão de realizar a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Essa avaliação engloba testes nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Os resultados do Saeb desempenham um papel crucial, pois influenciam diretamente o Ideb, fornecendo dados essenciais para a formulação de políticas públicas voltadas para a melhoria da educação.

A avaliação deste ano visa verificar o estado da aprendizagem após o período de pandemia. Este evento está destinado a estabelecer novos parâmetros para a educação em Três Lagoas, considerando que a última avaliação ocorreu após um ano e meio de aulas remotas, seguidos de dois meses de ensino híbrido e apenas dois meses de ensino presencial.

Veja a reportagem abaixo: