Provas escritas para nova formação do Conselho Tutelar serão aplicadas no domingo

No próximo domingo (23), acontece a fase de provas escritas objetivas e discursivas aos candidatos inscritos no processo seletivo do Conselho Tutelar de Três Lagoas, período 2024-2028.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (20), o Edital 02/2023 com as informações sobre esta etapa.

De acordo com o documento, as provas serão aplicadas na Escola Municipal "Ramez Tebet", às 8h e terão 4 horas de duração. A organização pede que o candidato chegue ao local com no mínimo 30 minutos de antecedência, devendo apresentar documentos pessoais com foto.

Importante dizer que o candidato deve estar com caneta esferográfica preta ou azul e, ao adentrar o local da prova com celular desligado e não portar nenhum aparelho ou dispositivo eletrônico, sob risco de ser eliminado. Neste ano, 51 pessoas disputam uma vaga no órgão, com salários de R$ R$ 4.016,50.