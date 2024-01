Providências que devem nos animar

Dourados assume posição de vanguarda entre os 5,5 mil municípios brasileiros na vacinação de seus munícipes contra a dengue, doença que pode levar a óbito, se não diagnosticada e tratada a tempo. A população tem se tornado vítima da própria omissão, quando não mantem seus terrenos limpos ou despeja volume de lixo nas vias públicas, os quais acabam por se tornar criatórios de reprodução da larva do mosquito vetor da dengue. Três Lagoas registrou em 2023, 9,2 mil casos notificados e 4,6 mil confirmados de infecção pela dengue, dois quais 7 foram causa de registro de óbito. Mato Grosso do Sul registrou 42 mortes. Cidades como Três Lagoas, Campo Grande e Dourados lideraram em números as estatísticas de propagação da dengue.

Dourados é o primeiro município brasileiro que em convênio com o laboratório Takeda, desenvolvedor e pioneiro na conclusão de estudos da vacina Qdenga, já aprovada pela Anvisa, a imunizar de pronto, pessoas de 4 a 60 anos, a partir da próxima quarta feira, 10 de janeiro. Essa vacina deverá ser aplicada em duas doses com um intervalo de 90 dias. Por seu turno, o Ministério da Saúde pretende disponibilizar essa vacina a partir de fevereiro para todo o Brasil para pelo menos 3, 1 milhões de doses. Como se depreende a quantidade de pessoas à serem vacinadas não alcançará massivamente a população brasileira neste ao de 2024, pois o total de vacinas à serem aplicadas será de 6,2 milhões de doses, considerando se a vacina de reforço.

A saúde pública requer providências rápidas, pois quando não aplicada causa incalculáveis prejuízos às pessoas. Assim foi com a tardia vacinação contra a doença do coronavírus, que matou mais de 700 mil brasileiros. Aliás, há de se lembrar de que a recusa por vacina continua ser nefasta para milhões de pessoas, e que a Covid-19 voltou a causar óbitos por conta da não vacinação ou pela falta da dose de reforço. E, para agravar, crianças cujos pais não observam o calendário vacinal conforme as faixas etárias, também, estão expostas aos malefícios da não vacinação. Duas doenças anteriormente erradicadas rondam a sociedade brasileira. A primeira, a paralisia infantil, e a segunda, o sarampo. É preciso que todos estejam em estado de alerta na prevenção de endemias, as quais por conta das mais diversas mutações de vírus que pairam no ar podem causar consequências aterradoras. Todos, devemos nos acautelar e adotar providências que possibilitem a preservação da própria saúde e da vida. A vacina contra qualquer moléstia é um bem de transcendental relevância que a ciência coloca à nossa disposição.

REATIVAÇÃO DA UFN-3

Alvissareira a notícia que de que a Petrobras baixou edital em 22 de dezembro para até o dia 31 de janeiro deste ano de 2024, definir que será a empresa que será contratada visando o levantamento de todos os equipamentos e acervo fabril disponível até hoje para identificar o que é será necessário para reiniciar à construção da fabrica de fertilizantes de Três Lagoas. Paralisada há nove anos, essa fábrica faz renascer concretamente as esperanças de que desta vez haverá todo empenho governamental para sua conclusão. A publicação desse edital de inventário de como se encontra a UFN-3, assinala pela magnitude de seu porte mais um grande avanço na industrialização de Três Lagoas.

O processo de geração de emprego e renda no município assegura o seu desenvolvimento socioeconômico, além do crescimento populacional e o consequente aquecimento dos setores do comércio e serviços. Portanto, os descrentes da retomada da construção dessa indústria, podem colocar suas barbas de molho. A atual administração da Petrobras reconhece à importância estratégica em se produzir fertilizantes com a finalidade em abastecer internamente o agronegócio, hoje dependente de fornecedores estrangeiros, cujos produtos além de encarecer esses insumos, comprometem os ganhos dos investidores no setor. Portanto, é precisa acreditar que com o passar do tempo o país vai retomando a normalidade, e se consolida institucional e economicamente.