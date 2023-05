PSDB e MDB devem caminhar juntos em 2024 no MS

Representantes de partidos políticos estão articulando entendimentos visando as eleições de 2024. Nesta semana, as principais lideranças do PSDB e MDB, em Mato Grosso do Sul, se reuniram para discutir a possibilidade de aliança entre as agremiações.

Segundo o ex-governador e presidente de honra do MDB, André Puccinelli, tudo caminha para que os dois partidos andem juntos e elejam um número maior de prefeitos em 2024.

A reunião contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o ex-governador e presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja, do atual governador Eduardo Riedel (PSDB), do chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), do secretário estadual de Governo, Pedro Caravina e do secretário-executivo do Governo em Brasília, Sérgio de Paula e dos deputados estaduais, Junior Mochi, Renato Câmara e Márcio Fernandes.

A ministra, que participou da reunião por determinação da executiva nacional do MDB, disse que a união dos partidos para as eleições do ano que vem é importante, tendo em vista o cenário de polarização que ainda permeia o eleitorado.

Em Três Lagoas, segundo o presidente do diretório municipal do PSDB, o prefeito Ângelo Guerreiro, os partidos também devem caminhar juntos, seguindo a orientação do diretório estadual. “Fico feliz desta união, dessa diretriz”, disse.

A união deverá obedecer ao partido que já tem candidato a prefeito e o que estiver melhor nas pesquisas. Em Três Lagoas, segundo Guerreiro, o PSDB já tem um pré-candidato, que é o atual presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia