PSDB lança Cassiano Maia como pré-candidato

co mais de um ano para as eleições, partidos políticos já se mobilizam para as articulações de possíveis pré-candidatos à prefeitura e Câmara de Vereadores. Representantes do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) participaram de uma reunião, em Três Lagoas, e lançaram o vereador Cassiano Maia como pré-candidato ao paço municipal.

O presidente do Diretório Estadual e também ex-governador do Estado, Reinaldo Azambuja, esteve com os correligionários e destacou o potencial do presidente da Câmara de Vereadores. “Nós temos o nome do Cassiano porque é uma pessoa que a gente entende que ele tem toda a qualificação profissional, técnica, é um experiente gestor, foi secretário, ajudou a construir uma administração de bons resultados. Então agora é buscar alianças e plano de governo que dê continuidade a esse plano de trabalho. Eu como presidente do partido vou fazer todo o esforço necessário para viabilizar essa candidatura junto aos partidos aliados”, afirmou Azambuja.

Cassiano Maia é médico e atualmente preside a Câmara Municipal. Por sete anos esteve junto ao prefeito Angelo Guerreiro, atuou como Secretário de Saúde e vereador da base. “Realmente é uma grande responsabilidade encarar esse desafio. Eu venho me preparando nesse período de sete anos, como secretário, presidente da Câmara, é um aprendizado que eu vou tentar trazer para essa gestão”, frisou Cassiano Maia.

O prefeito também admitiu o nome de Cassiano, mas pontua ser muito cedo para confirmá-lo como pré-candidato. “Claramente que ainda é muito cedo, mas faz parte essas conjunturas. Mas o nome dele é uma possibilidade sim por ser um gestor com muito conhecimento”, disse Guerreiro.