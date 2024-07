PSDB lança Cassiano Maia e Vera Helena; PL desiste de Paulo Veron

O PSDB vai realizar sua convenção em Três Lagoas. O evento para o anúncio dos candidatos a prefeito, vice e vereadores, será nesta sexta-feira (26), no Sindicato Rural.

A legenda vai oficializar a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, para prefeito, com a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena, como vice.

O bloco de alianças em apoio à candidatura de Maia terá os seguintes partidos: PSDB, MDB, PP, PSB, Republicanos, União Brasil e PL. A vice de Cassiano Maia é do PP e foi uma indicação do prefeito de Três Lagoas e presidente do diretório municipal do PSDB, Ângelo Guerreiro e da senadora Tereza Cristina (PP). Na ocasião, os partidos definirão também os candidatos a vereador.

No sábado, será a vez do PL realizar sua convenção para a escolha dos candidatos a vereador. O partido não terá candidato a prefeito, e vai apoiar a chapa encabeçada por Cassiano Maia na disputa majoritária. O médico Paulo Veron tentou, mas não conseguiu emplacar sua candidatura a Prefeitura de Três Lagoas. Durante a convenção o partido oficializará apenas os 16 candidatos a vereador.

A federação formada por PT, PC do B e PV realizam a convenção neste sábado para decidir se apoiará alguma candidatura majoritária ou se será independente. A federação lançará 16 candidatos a vereador.

Na próxima semana, já em agosto, estão previstas as demais convenções partidárias. A do PRD está marcada para o dia 1º de agosto, quando o partido poderá lançar o candidato a prefeito Juvenal Ferreira e a chapa de candidatos a vereador.

No dia 2 de agosto está marcada a convenção do DC, que lançará como candidato a prefeito o médico Ruy da Costa Neto, que ainda não definiu quem será o seu vice. O PDT estará coligado com o DC, que busca o apoio do PRD. O DC lançará 16 candidatos a vereador e o PDT deve oficializar entre 7 e 10 candidaturas.

A última convenção será a do PSTU que lançará como candidato a prefeito, o professor e doutor de História da UFMS, Vitor Vagner de Oliveira, que terá como vice, Marcelo Mendonça, professor de Geografia na rede pública estadual. O partido deve lançar 5 candidatos a vereador.