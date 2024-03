PSDB passa a ter 8 vereadores e a maior bancada na Câmara

Aproveitando a janela partidária, período em que políticos podem trocar de partido sem prejuízo do mandato, três vereadores de Três Lagoas filiaram se ao PSDB na noite dessa quarta-feira (13). O ato de filiação aconteceu no Vieira Eventos com a presença do presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que veio para abonar a ficha dos vereadores Antônio Empeke Junior, o Tonhão, que deixou o MDB, Marcus Bazé, que saiu do União Brasil, e Britão do Povão, que se desfiliou da Solidariedade.

Além dos três vereadores que passam a fazer parte do ninho tucano, o partido recebeu outras lideranças, entre ex-vereadores e representantes da comunidade. O evento contou também com a participação do secretário executivo do partido, Sérgio de Paula, e da deputada estadual Mara Caseiro, além do prefeito de Três Lagoas e presidente do diretório municipal do PSDB, Ângelo Guerreiro, entre outras lideranças.

O presidente da Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito do PSDB, Cassiano Maia, também participou do evento de filiação e seu nome foi destacado como o principal projeto do PSDB para as eleições deste ano, que é o de vencer a eleição para prefeito da cidade.

Com a filiação dos três vereadores, o PSDB passa a ter a maior bancada de vereadores na Câmara de Três Lagoas. A partir de agora, são oito parlamentares tucanos. O partido já tinha os vereadores Cassiano Maia, Jorginho do Gás, André Bittencourt, Silverado e Sirlene dos Santos.

O presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, um dos principais articuladores do partido, tem percorrido os municípios no intuito de fortalecer o PSDB para as eleições deste ano e para a próxima. Conforme ele,2024 projeta 2026. Além do PSDB, Azambuja ressalta que é importante fortalecer os partidos aliados.

O ex-governador ressaltou que, em Três Lagoas, já está batido o martelo para que o candidato do PSDB seja Cassiano Maia. “Cassiano tem um predicado, uma grande qualidade, ele é agregador, conversa com as pessoas, com os partidos aliados...”, destacou.