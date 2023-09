Psicanalista fala sobre a campanha 'Setembro Amarelo'

Na manhã desta segunda-feira (18), a hipnoterapeuta e psicanalista, Tanila Rezende, participou do programa RCN Notícias, para falar sobre a campanha do “Setembro Amarelo” e a importância do cuidado com a saúde mental.

A hipnoterapia é uma abordagem que emprega a hipnose em plena consciência, permitindo que a pessoa entre em um estado de profunda concentração em seus sentimentos. Esse processo visa identificar a raiz das emoções e compreender as causas subjacentes aos sintomas emocionais que podem ter se desenvolvido ao longo da vida.

Confira a entrevista completa: