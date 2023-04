Psicóloga fala sobre a importância do  Abril Marron

Abril Marrom é o mês de conscientização sobre a cegueira. E neste mês, o Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS (IDSEAMS), realiza várias ações de conscientização sobre o assunto, com foco na prevenção, no combate e na reabilitação às diversas espécies de cegueira.

No RCN Notícias desta terça-feira, o presidente do Instituto, Eurides de Freitas, e a psicóloga Paula Silva Neres, voluntária do IDSEAMS, falaram da importância deste tema. Paula tem 23 anos, é deficiente visual e adquiriu a cegueira quando tinha 16 anos.

Ela contou que não nasceu cega, mas adquiriu a cegueira há sete anos. “Eu tinha a visão reduzida e há cerca de 7 anos atrás, voltei a ter o problema e fiquei cega. Fiz o tratamento, mas acabei não tendo o resultado esperado”, contou.

Aos 17 anos, Paula começou a cursar psicologia e conseguiu se formar. Atualmente, exerce a profissão e realiza palestras motivacionais. Durante a entrevista, Paula falou um pouco da rotina e das dificuldades que os deficientes enfrentam, bem como da importância do Abril Marron.

Veja entrevista na integra